تضمن مقترح منح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي الجنسية، الذي وافق مجلس الشورى الأسبوع الماضي بأغلبية على دراسته، 5 شروط لمنح الجنسية الجنسية السعودية تلقائياً لمن ولد داخل المملكة أو خارجها من أب أجنبي وأم سعودية.
وتمثلت شروط المقترح، وفقاً لـ “الوطن”، في أن يكون المتقدم للجنسية قد بلغ سن الرشد، وأن تكون له صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية عند بلوغه سن الرشد، إلا لظروف دراسة أو عمل والده أو والدته بالخارج، وإثبات ذلك بوثائق رسمية.
كما شملت شروط منح الجنسية لابن المواطنة المتزوجة من أجنبي في أن يتخلى عن جنسية والده رسمياً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي، أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر، وأن يجيد اللغة العربية.
ويهدف المقترح إلى تعزيز مواطنة المرأة السعودية بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، ورفع الأضرار المترتبة على عدم حصول أبناء المواطنة على الجنسية، لاسيما في حال خلافها مع زوجها الأجنبي، إضافة إلى حماية النسيج الاجتماعي من أي شكل من أشكال التمييز بين أفراده.