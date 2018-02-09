تناول تقرير صحفي الفوائد المتنوعة للقهوة على صحة الإنسان، من تقليلها لفرص الإصابة بالأمراض الخطيرة وقدرتها على تحسين المزاج وزيادة النشاط والتخليص من التوتر والصداع وتعزيز القدرات البدنية.
وأوضح التقرير الذي نشرته “العربية نت” نقلاً عن موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة، أن القهوة تعدّ من أكثر المشروبات الشعبية في العالم، إذ يبلغ مجموع استهلاكها يومياً 2.25 مليار كوب على مستوى العالم، وقد لا ينتبه متناولوها إلى فوائدها المتعددة، وهذه أبرز 13 فائدة للقهوة.
1- مضادة للالتهاب
تحتوي القهوة على مركب كيميائي يسمى “البوليفينول” وهو يساعد في تقليل الالتهاب بالجسم.
2- تقلل من خطر الإصابة بالسرطان
أظهرت أبحاث جديدة أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بعدة أمراض من بينها السرطان، كونها تعد مصدرا غنيا بالمواد المضادة للاكسدة.
3- النشاط
كوب قهوة في الصباح يمنح النشاط اللازم لبدء اليوم، بفضل مادة الكافيين المنبهة.
4- التخلص من التوتر
رائحة القهوة تخلص الجسم من التوتر والقلق، كما أنها تزيد الانتباه والتركيز.
5- تنشيط الدورة الدموية
القهوة لديها القدرة على تحسين نشاط الدورة الدموية.
6- تعزيز القدرات البدنية
القهوة تساعد الرياضيين على تأدية التمارين بشكل أفضل وتقلل من آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة، لأن الكافيين يوفر الطاقة اللازمة لتحسين الأداء البدني.
7- لا تحتوي على سعرات حرارية
القهوة الخالية من السكر والحليب لا تحتوي على سعرات حرارية على الإطلاق.
8- علاج الصداع النصفي
إن فنجاناً من القهوة يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الصداع النصفي أو حتى علاجه تماماً، إذا تم تناوله مع بداية الصداع، لأن الكافيين يساعد في التخلص من الآثار المؤلمة لتمدد الأوعية الدموية المسببة للصداع.
9- تحسين القدرات المعرفية
تعمل القهوة على تحسين القدرات المعرفية ومهارات الذاكرة مما يقلل فرص الإصابة بالأمراض المتعلقة بالذاكرة والأمراض العصبية.
10- حرق الدهون
تعمل القهوة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي للجسم بنسبة تتراوح بين 3 إلى 11% مما يمنح الطاقة اللازمة، مع زيادة معدل حرق الدهون بالجسم.
11- حماية البشرة
ولأنها غنية بمضادات الأكسدة، تحافظ القهوة على البشرة من أضرار العوامل الخارجية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية، التي يمكن أن تؤثر على خلايا الجلد وتسبب تلفها،
12- مجموعة متنوعة من الفيتامينات
تقدم القهوة فيتامينات هامة للجسم، كفيتامين “B2″، الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي ويوفر الطاقة، وفيتامين B5″”، الذي يساعد على تخفيف التوتر ويحسن صحة القلب.
13- تحسين المزاج
يساعد الكافيين الموجود في القهوة على تحفيز الجهاز العصبي المركزي وزيادة إفراز “السيروتونين” و”الدوبامين” والنورادرينالين”، وهي ناقلات عصبية تساعد في تحسين الحالة المزاجية.