أقدم قناص حوثي ظهر أمس الخميس على قتل الناشطة الحقوقية والعاملة في الإغاثة الإنسانية، المحامية ريهام البدر، أثناء أدائها لمهمتها الإغاثية شرق مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
وأوضحت مصادر أن قناصاً تابعاً للميليشيات الحوثية استهدف ريهام البدر العضو في فريق الرصد باللجنة الوطنية للتحقيق في تعز مع مرافق لها، وذلك عندما كانت ترصد الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في الأحياء السكنية بشرق مدينة تعز، بجانب عملها الإغاثي في إيصال المواد للمحاصرين المدنيين هناك.
وأشارت المصادر إلى أن ريهام كانت قد فقدت شقيقها “أحمد” الذي قتل في شهر مارس من العام الماضي على يد الميليشا الحوثية بالقرب من المستشفى العسكري بتعز.وفق “أخبار 24”.