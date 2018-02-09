قام لصوص بسرقة مدرسة جنوب المدينة المنورة، تاركين لمديرها رسالة استفزازية قالوا له فيها إنه سيتم القبض عليهم قريبا.
وأوضح مدير الإعلام التربوي والمتحدث باسم تعليم المدينة، عمر البرناوي، أن الحادثة وقعت في مدرسة عبادة بن الصامت التي تتبع لتعليم جنوب المدينة.
وأشار بحسب “عكاظ” إلى أن الحادثة تمثلت في التخريب والتكسير لمحتويات بعض الغرف الإدارية والعبث بها والكتابات على الجدران، لافتاً إلى أن اللصوص قاموا بسرقة جهاز “اللاب توب” الخاص بمدير المدرسة.
كما قاموا بالعبث وتكسير الأبواب والتجهيزات المكتبية، ولم يكتفوا بعملية السرقة والعبث بل قاموا بالكتابة على الجدران عبارة “سيتم القبض علينا قريباً”، وبعض العبارات غير اللائقة، مبيناً أن الجهات الأمنية باشرت الواقعة وأن التحقيق ما زال جارياً.