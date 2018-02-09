كشفت النيابة العامة اليوم (الخميس) في رسائلها التوعوية بالأنظمة أن التعمد بسوء قصد تغيير أو تشويه أو تمزيق معالم النقود المتداولة نظاماً في المملكة جريمة يعاقب عليها النظام.
وقالت النيابة إن كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأي وسيلة يعاقَب بالسجن لمدة تصل لـ 5 سنوات.
وأضافت أن النظام يعاقب أيضا المتورط في الجريمة بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وذلك وفق المادة الثالثة من النظام الجزئي الخاص بتزييف وتقليد النقود.وفق “أخبار 24”.