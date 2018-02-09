كشف والد الفتاة رزان أحمد الهدهود، البالغة من العمر 17 عامًا، والتي توفيت في مجمع الدمام الطبي بسبب خطأ طبي، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنته ومعاملة الطاقم الطبي للحالة.
وقال والد الفتاة، بحسب “العربية”، إن الطبيب المسؤول عن تنفيذ عملية إدخال الأنبوب كرّر العملية على الرغم من رؤيته للدماء وهي تخرج من الأنبوب 3 مرات خلال أكثر من ساعة وسط صراخ والدتها أمام الممرضات، اللاتي كنّ يرددن أن الأمر عادي وطبيعي.
وأضاف أن أمها صرخت فيهم قائلة “ابنتي بتموت” لترد ممرضة عليها وهي تقول “إن شاء الله تموت”، بينما كانت رزان تفارق الحياة وانخفض النبض من 40 إلى 39 بعد خروج دماء من رئتها إلى أن فارقت الحياة وهي بين الأطباء والممرضات ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها وخرجت ابنتي جثة هامدة بعد 5 أيام من دخولها المستشفى.
وكانت الفتاة رزان الهدهود التي تدرس بالصف الثالث الثانوي قد تعرضت لآلام في البطن وبعض أجزاء من الجسم، وتم نقلها إلى مجمع الدمام الطبي لتفارق الحياة بسبب خطأ طبي، ووجّه على إثره أمير المنطقة الشرقية، الشؤون الصحية بالمنطقة، برفع تقرير عاجل عن سبب وفاة الفتاة، فيما أعفى وزير الصحة مدير مستشفى برج الدمام الطبي الذي شهد الحادثة على خلفية تقصيره في العمل.