انتهت مباراة الهلال والنصر التي أقيمت مساء اليوم (الخميس) على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالتعادل بين الفريقين، وذلك ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم فريق النصر بهدفين، سجل الأول منهما في الدقيقة الثامنة المحترف الكونغولي جونيور كابانغا، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والعشرين المحترف المغربي محمد فوزير، أما الهلال فقد أنهى الشوط الأول بهدف وحيد سجله في الدقيقة الخامسة عشرة المحترف الأوروغواياني نيكولاس ميليسي.
أما الشوط الثاني فقد شهد تسجيل الهلال لهدف التعادل الذي سجله المحترف المغربي أشرف بن شرقي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.
وفق “أخبار 24”.