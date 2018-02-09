أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين على حسابها في “تويتر” عن استمرار بث مباريات الدوري عبر قنوات “إم بي سي برو سبورت” حتى نهاية الموسم.
وكانت القنوات قد أعادت بث برامجها بعد توقفها، وظهر في البث الجديد استبدال شعار القنوات ووضع شعار الدوري السعودي للمحترفين.
واستمر بث القنوات على نفس التردد القديم الذي كانت تبث منه قنوات “MBC PRO”، مع استمرار عرض شعار الدوري لبعض الوقت، إلا أنها عادت إلى عرض شعارها التقليدي مجدداً.
يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وقع عقدا مع STC لنقل جميع مباريات بطولات الاتحاد السعودي، حصريا لمدة 10 سنوات مقابل 6.6 مليار ريال، عبر قناة “جوي سبورت”، التي أعلنت قبل أيام على حسابها في “تويتر” عن قرب نقل المباريات على القناة.وفق “أخبار 24”.