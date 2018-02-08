اضطرت مواطنة تُشجع نادي الهلال إلى الجلوس في مدرجات نادي النصر لمشاهدة المباراة المقررة إقامتها اليوم (الخميس)، تنفيذاً لرغبة بناتها اللاتي يشجعن نادي النصر.
وثق ذلك مقطع فيديو للأم وبناتها من أمام ملعب الأمير فيصل بن فهد بـ”الملز” الذي تقام عليه المباراة، حيث أبدت رغبتها في مشاهدة مباراة الديربي من مدرجات الهلال كونها هلالية، إلا أن تشجيع بناتها للنصر سيجبرها على الجلوس معهن.
يُذكر أن إدارة نادي النصر، ممثلة برئيس النادي الأستاذ سلمان بن فهد المالك، قامت بشراء جميع تذاكر مباراة الفريق أمام الهلال ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين لمنحها لجماهير الفريق للدخول مجاناً.
وفق “أخبار 24”.