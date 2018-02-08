شاهد.. تأثر خادم الحرمين بمشهد للملك عبدالعزيز بالجنادرية

أثار مشهد تجسيد شخصية الملك عبدالعزيز في حفل مهرجان الجنادرية الـ32 مشاعر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي شرّف افتتاحه أمس الأربعاء بحضور عدد من أمراء وشيوخ دول الخليج.
وظهر في المشهد الذي قام به الممثل عبد الله الأحمري الملك المؤسس بالعقال المقصب، وبخطوات وئيدة تحرك فيها كما كان يتحرك في اللقطات المحفوظة للملك عبدالعزيز في الذاكرة التاريخية.
وحظي تجسيد شخصية الملك المؤسس عبدالعزيز، بإجادة تامة للحركة والملبس، كما سجّلتهما الصور الأخيرة للملك عبدالعزيز قبل وفاته، الأمر الذي لامس مشاعر الكثير وأعادهم إلى ذكريات الماضي.
يُذكر أن مهرجان الجنادرية الذي تحل الهند عليه ضيف شرف هذا العام تأسّس في ثمانينات القرن العشرين بهدف الحفاظ على التراث الشعبي للسعودية والتعريف به وحمايته من الإهمال، وتستمر الدورة 32 للمهرجان، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، لمدة ثلاثة أسابيع.وفق “أخبار 24”.
تشرفت اليوم بأداء شخصية المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله أمام والدنا خادم الحرمين الشريفين #الجنادرية_٣٢ #أئمة_وملوك pic.twitter.com/1BFMQvPjgW
— Abdullah Alahmari (@shawanJR) ٧ فبراير، ٢٠١٨