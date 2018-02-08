قدم مشرف عام التوجيه والإرشاد
بوزارة التعليم الأستاذ عبدالعزيز الناصر ورشة عمل حول تطبيق المقاييس النفسيه والتربويه ( تقدير ) وذلك يوم الثلاثاء. الموافق 13 / 5 / 1439هـ. شارك في اللقاء أعضاء تطبيق المقاييس من العاملين في التوجيه والارشاد ( بنين – بنات ) بإدارة تعليم الخرج وإدارة التعليم بمحافظتي الحوطه والحريق وبحضور رئيس قسم التوجيه والإرشاد ( بنين )
الأستاذ محمد بن سالمين الطشه
ورئيسة قسم التوجيه والارشاد ( بنات ) الأستاذة هند الرحمه حيث قدم مشرف العموم شرحا وافياحول كيفية التطبيق من خلال منصة التدريب الالكترونيه تخلل العرض الرد على تساؤلات المرشدين والمرشدات.