قضت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بسجن وافد 10 سنوات، مع تغريمه مليون ريال وجلده 1000جلدة، بعد أن أدين بمحاولة قتل صديقه بسكب بنزين عليه ثم إشعال النار فيه بإلقاء سيجارة عليه.
وكان الجاني قد قرر الانتقام من صديقه بسبب وجود خلاف بينهما، فقام بسكب البنزين عليه وألقى عليه سيجاره وأشعل النار فيه أثناء جلوسه بمركاز الحي، قبل تدخل عدد من الشباب الذين تمكنوا من إطفاء النار بالتراب وببطانية.
وأنكر الجاني في بداية الأمر ارتكابه الجريمة ثم تراجع عن ذلك وفقا لـ”المدينة”، وأقر بما جاء في الدعوى بأنه أحرق المجني عليه عن طريق رشه بمادة البنزين ثم إلقاء سيجارة عليه، مسبباً له إصابات بالغة في جسده، ثم هرب من موقع الجريمة.
وبرر الجاني إقدامه على ارتكاب هذا الجرم ومحاولة إزهاق روح صديقه، بأنهما كانا على خلاف، وأن الخلاف ما زال قائماً بينهما، فتم الحكم عليه بالسجن والجلد ودفع مليون ريال للمجني عليه في الحق الخاص.