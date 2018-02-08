ينتظر أن يناقش مجلس الشورى بعد أسبوعين مقترحاً يطالب بوضع نظام لمكافحة السمنة في المملكة، تقدم به 5 من أعضاء الشورى، حيث قدّر هؤلاء الأعضاء تفشي ظاهرة السمنة بين السعوديين بأكثر من 70%.
وأرجع الأعضاء الخمسة الذين تقدموا بالمقترح وهم أحمد آل مفرح، وعبدالله العتيبي، وعدنان البار، وفهد العنزي، ومنى آل مشيط، وفقاً لـ”الحياة”، سبب تفشي ظاهرة الإصابة بالسمنة بين السعوديين وخاصة بين الشباب والشابات إلى أن بيئة المدن لا تساعد على الحركة وممارسة الرياضة والمشي.
كما رأي مقدمو المقترح، أن من أسباب تفشي ظاهرة السمنة في المملكة أن الطعام يعد من وسائل الترفيه، والكسل والاعتماد على الآخرين، وقلة الحركة والجلوس الطويل أمام التلفاز، والتأثر بالإعلانات وهوس التسوق، بجانب كثرة مطاعم الوجبات السريعة، وعدم وجود قوانين تراعي الصحة العامة وتلزم المطاعم بتوفير البدائل الصحية.