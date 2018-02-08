عُرف بدماثة خلقه وتفانيه في عمله، فخرج مساء لإنقاذ حياة أحد المرضى، وبعد أن أنهى مهمته لفظ آخر أنفاسه وصعدت روحه للسماء إثر أزمة قلبية مفاجئة.. إنه فني التمريض بمستشفى محايل محي الدين عبد القادر بكري.
وتروي عائشة؛ شقيقة الممرض والتي تعمل معه بنفس المستشفى، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محيي الدين البالغ من العمر 26 عاما، مؤكدة أنه دخل عليهم في العاشرة مساء لإبلاغهم بوجود مهمة إنقاذ مريض ونقله من مستشفى محايل إلى عسير المركزي بأبها، وودع الجميع بشكل مؤثر على غير العادة وترك ابنته لديها.
وأوضحت وفقا لـ”العربية نت” أن محيي عاد إلى المنزل في الثالثة فجر يوم الأربعاء أثناء نوم الجميع لكنه فاجأته أزمة قلبية وفارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى لإسعافه.
وأشارت إلى أن شقيقها توظف قبل خمس سنوات، ومتزوج ولديه ثلاثة أطفال، أكبرهم بنت بعمر ثماني سنوات، وابن عمره ثلاث سنوات، فيما الأصغر، يبلغ سنة ونصفا.
وبينت أن حالة من الحزن تكسو البيت ووالدته وزوجته وكل من عرفه، فقد كان الجميع يشيد به وبأخلاقه وبتعاونه مع الكثيرين ممن يعرفونه.
من جانبه، نعى محمد زيد؛ مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى محايل، الممرض محيي الدين البكري، مؤكدا أنه مثال مشرف في العمل والخلق والتعاون.