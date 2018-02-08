أعلنت مواطنة مليونيرة عن رغبتها في الزواج من أي شخص ولو كان معدداً لتعيش معه بقية حياتها وتنجب منه ولو طفلاً واحداً يؤنس حياتها.
وقالت المليونيرة خلال اتصالها على الهواء مباشرة ببرنامج “زوايا الزير” بقناة الرسالة الفضائية إنها أربعينية وورثت عن والدها الذي حرمها الزواج الملايين، وترغب في اللحاق بقطار الزواج بالارتباط بشخص يحترمها ولا يطمع في ثروتها.
وأضافت أنها تتمنى فقط أن تنجب طفلاً واحداً ليحسسها بقيمة حياتها، مشترطة على من يتقدم للزواج منها من المتزوجين أن يحصل على موافقة زوجته، لأنها لا تريد أن تظلم أحداً .وفق “أخبار 24”.
#الرسالة_اليوم#زوايا_الزير
مليونيرة سعودية تطلب زوجاً على الهواء مباشرة من أي رجل وستعطيه ما لا تتوقعه pic.twitter.com/SYbI4AhyUl