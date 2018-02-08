قالت مصادر إن الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة ألقت القبض على المواطن الذي صوّر موظفي المحكمة العامة بالعاصمة المقدسة، واتهمهم بتناول القهوة وتجاهل المراجعين، ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “سبق”، أن شرطة أجياد بمكة المكرمة تحفظت على المواطن المتهم بالتشهير بموظفي المحكمة، ومن المقرر أن تتم إحالته للنيابة العامة اليوم (الخميس) تمهيداً لمحاكمته، باعتبار أن ما قام به يعد من الجرائم المعلوماتية والتشهير بموظفي الدولة.
وكان المواطن قد صوّر مقطع فيديو لموظفي المحكمة نهاية شهر صفر الماضي وادّعى أنهم منشغلون بتناول القهوة عن خدمة المراجعين، وذكر أن الساعة كانت تشير للثامنة والنصف صباحاً، قبل أن تطالب المحكمة في خطاب موجه للنيابة العامة بالتحقيق معه، وتؤكد أن تصوير الفيديو تم قبل الساعة الثامنة صباحاً.