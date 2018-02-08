انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسائقين متهورين يتركون مقاود سياراتهم وينتقلون للمقاعد الخلفية تفاعلا مع إحدى الشيلات، حينما تصل إلى مقطع “إرجع ورا”، وسط مطالبات بضرورة التدخل ومعاقبتهم عقوبات صارمة ورادعة.
وأظهر أحد المقاطع سائقا ومرافقه وهما يتركان مقعديهما وينتقلان للخلف في الوقت الذي كانت فيه السيارة تسير بأقصى سرعة ممكنة، حريصين على تصوير نفسيهما.
وكانت الإدارة العامة للمرور بالرياض قد أوقفت نهاية شهر يناير الماضي سائقاً لمدة شهر وحجزت مركبته مدة مماثلة بعدما ظهر في المقطع وهو يرتكب المخالفة ذاتها.
وفق “أخبار 24”.