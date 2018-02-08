كشف مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني، فلاديمير كوجين، عن وجود مفاوضات شارفت على الانتهاء؛ لتوريد منظومات الدفاع الجوي “إس-400” إلى المملكة العربية السعودية.
وأوضح، بحسب صحيفة “كوميرسانت”، أن المملكة العربية السعودية شدّدت على ضرورة أن تضمن الصفقة توريد الصواريخ ونقل تكنولوجيا إنتاجها في آن واحد.
وأضاف أنه تم اقتراح أن تتم العملية خطوة خطوة، بحيث تبدأ بتوريد الأسلحة المصنوعة، وتعلُّم الشريك السعودي لاستخدامها وتشغيلها، وإطلاع الخبراء الروس على إمكانات الطرف الآخر، وبالتوازي مع ذلك يبحث توطين صناعتها.
وأفاد كوجين بأن المفاوضات تناولت كذلك توريد الأسلحة الخفيفة الروسية إلى الرياض وتوطين صناعتها، معبّرا عن أمله في اختتام المفاوضات مع السعودية في أقرب وقت.