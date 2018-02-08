هنأ محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي خلال رعايته صباح اليوم لحفل تكريم المدارس المتميزة على مستوى محافظتي الخرج والدلم في القدرات والتحصيلي والفجوة بينهما, وأكد أن هذه النتائج تثلج الصدر وتؤكد أن التعليم ولله الحمد يؤدي رسالته السامية ودوره في دعم ورعاية المتعلمين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم للوصول للأهداف السامية التي تسعى قيادتنا الرشيدة لتحقيقها وهذا ما بدأنا نلمس نتائجه هذا اليوم بعد أن حقثت المدارس نتائج عالية ومراكز متقدمة، وما شاهدته من تنافس شريف بين المدارس يعمسرالعمل الدائم والمستمر لعدة سنوات للوصول لهذه المرحلة من التميز، وحرص قادة المدارس على أداء دورهم يدفعهم دينهم و إخلاصهم لوطنهم وأداء رسالتهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والرقي.
من جانبه أكد مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار خلال كلمته على أهمية قيادة عجلة التطوير من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحه وتعزيز المكتسبات واكتشاف أهم فرص التحسين الممكنه والتعرف على الصعوبات ومحاولة تذليلها وتهيئة البيئة التعليمية التي توفر أفضل الطرق لتطوير أداء الطلاب والطالبات وتحسين مهاراتهم في جميع المجالات للحصول على أفضل المخرجات التعليمية ، وهذا التقويم المستمر للعمل التعليمي التربوي هو بمثابة مشروع علمي مستمر ومتواصل يسعى للرقي بالمدارس بما يتلاءم مع مستجدات العصر وذلك بإعادة الهندسة التعليمية وتوفير بيئة مدرسية محفزة وداعمة للابتكار والدعم ، لذلك نهيب بطلابنا ليكونوا سلماً للمعالي وترقى بأمتنا وتحقق طموحات قيادتنا ، وفي نهاية كلمته شكر المحافظ على رعايته وتشريفه الحفل ومشاركته الدائمة مناسبات التعليم وكذلك الشكر موصول لشركة الجامعة على مبادرتهم الكريمة برعاية هذا الحفل ..
وقد ألقى محمد الحماد قائد ثانوية الأمير سلطان كلمة القادة للمدارس المتميزة والمكرمين أكد فيها ما تحظى به كافة قطاعات التعليم من دعم من القيادة الرشيدة و عمل ومتابعة من قبل قادة تعليم الخرج و العمل المتواصل والمستمر في الاستثمار في عقول الطلاب والطالبات من خلال المؤسسات التعليمية التي تؤدي دورا كبيرا للنهوض بالجيل للوصول لمجتمع المعرفة وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين الجميع، وما للعمل المتواصل خلال الفترة الماضية أدى إلى رفع كفاءة الطلاب والطالبات وردم الفجوة بين النتائج مثمنا الدعم الكبير للإدارة الذي أثمر بفضل الله إلى تحقيق نتائج متميزة.
وفي نهاية الحفل قام راعي الحفل بتكريم المدارس الحاصلة على المراكز الأولى وهم :
فجوة القدرات:
١- ث الأمير سلمان بن محمد
٢- ث الامام فيصل بن تركي
٣- ث ابن النفيس
٤- ث الأمير سلطان بن عبد العزيز
٥- ث الخرج
فجوة التحصيلي:
١- ث الأمير سلطان بن عبد العزيز
٢- ث الخرج
٣- ث الإمام فيصل بن تركي
٤- ث العز بن عبد السلام
٥- ث الملك فهد
قدرات علمي:
١- ث الجامعة الأهلية
٢- ث ابن النفيس
٣- ث صقر الجزيرة
٤- ث الخرج
٥- ث الأمير سلمان بن محمد
التحصيلي:
١- ث العز بن عبد السلام
٢- ث الخرج
٣- ث الأمير سلطان بن عبد العزيز
٤- ث صقر الجزيرة
٥- ث نعجان
قدرات نظري:
١- ث الشيخ عبد العزيز بن بار
٢- ث أبي بن كعب
٣- ث الأمير ناصر بن عبد العزيز
فجوة القدرات:
١- ث الأمير سلمان بن محمد
٢- ث الامام فيصل بن تركي
٣- ث ابن النفيس
٤- ث الأمير سلطان بن عبد العزيز
٥- ث الخرج
حضر الحفل مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور صالح بن بخيت الدويلة ومدير مكتب التعليم بالدلم الدكتور محمد بن صالح العسكر ومدير الإشراف التربوي الأستاذ صالح بن محمد الحديثي, والمشرف العام على شركة مدارس الجامعة للتعليم والتدريب الدكتور فيصل الشدي ورؤساء الدوائر الحكومية والمشرفين التربويين وقادة المدارس بالمحافظة.