أبدت المدارس المشاركة في مسابقة تحدي القرآءة العربي في دورته الثالثة استعدادها وجهودها للمرحلة الأولى للتصفيات على مستوى المدرسة والتي ستبدأ في الخامس والعشرين من الشهر الجاري حيث أقامت ورشة تدريبية لشرح مصفوفة تقدير العلامات في التحكيم للطالبات المشاركات في المسابقة واللاتي أنهين خمسين كتاباً ؛ لتتمكن الطالبات من معرفة البنود أثناء التحكيم مالها وماعليها مقبلة على التحدي بكل ثقة متشبعة للحرف والكلمة نطقا ومعنىً وإثراءً .
الجدير بالذكر أن هذه الورشة قد أقامتها منسقة مشروع تحدي القرآءة في الإدارة الدكتورة / سارة الحقباني لعضوات لجنة التحكيم فقمن بدورهن وحرصهن بنقلها للطالبات المشاركات،فكل الشكر لجهود المدارس الملموسة وكل المنى لطالباتنا بالتوفيق.