يدشن محافظ الدلم ثامر بن عبدالله الشتوي عصر غدا الأربعاء المشروع الوطني لحماية البيئة ويطلق الفعاليات المصاحبة له بعد العصر في موقع المخيم شرق منتزه الضاحي بالمحافظة.
وقدم مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار دعوته لكافة الأهالي بمحافظة الخرج ومحافظة الدلم لحضور التدشين و الفعاليات المصاحبة، حيث تم تجهيز عدد من المخيمات والأركان يعرض فيها فعاليات متنوعة تثقيفية، ترفيهية، تاريخية، تراثية، وطبيه إلى جانب معارض تهتم بالبيئة و ترفع وعي المجتمع حول التعامل والحلول المثلى للتعايش مع البيئة والمحافظة عليها.
وأكد العبدالجبار إلى أن هذه الفعالية تعتبر ذات أهمية بالغة نظرا لما للبيئة من تأثير على حياك الانسان بشكل إيجابي أو سلبي كما أنها تتأثر من الإنسان إيجابا وسلبا، و وجب القيام بدورنا لحمايتها وضمان استمرارها بالشكل الأمثل لمستقبلنا ومستقبل الأجيال من بعدنا.
وثمن العبدالجبار لمحافظ الدلم جهوده المستمرة منذ بداية الاستعداد والتجهيز و لبلدية الدلم و لكافة الدوائر الحكومية و اللجان والأندية المشاركة.