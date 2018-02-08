تحت رعاية محافظ محافظة الخرج أ/ مساعد بن عبد الله الماضي وسعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة الخرج د/ عبد الرحمن بن عبد الله آل عبد الجبار و بحضور سعادة مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أ/ خالد الحربي، وسعادة مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية د/ صالح الدويلة وسعادة المشرف العام على مدارس الجامعة الأهلية د/ فيصل بن عبد الرحمن الشدي افتتحت اليوم قاعة الشيخ محمد العثمان التعليمية الترفيهية بثانوية الجامعة الأهلية.
وقد قام قائد المدرسة بشرح تفصيلي للأركان الموجودة في القاعة من ركن تعليمي لإقامة الندوات والدورات التدريبية والدروس العلمية التي تخدم الجانب التعليمي لدى الطالب والمعلم، والركن الترفيهي لمكافأة الفصول المتميزة أثناء اليوم الدراسي، والجدير بالذكر أن القاعة مصممة بشكل تراثي الهدف منه تشويق الطلاب وجذبهم وتحفيزهم على الفوز بدخولها، هذا وقد أبدى الضيوف إعجابهم بفكرة القاعة التي أطلقها وقام بتصميمها قائد ثانوية الجامعة الأهلية أ/ عوض بن محمد الخثعمي.