تجول العماج بالمعهد واطلع على ما بداخل المعهد من القاعات التدريبية المقام عليها تدريب المتدربيين على صيانة الجوال والورش التدريبية .
بعد ذلك عرض مرئي يحكي مسيرة النادر لصيانة الجوال وبدايتها حتى خرج هذا الصرح التعليمي المشهود حيث ذكر فيه أنه في عام ١٩٩٨ وُلدت فكرة إنشاء النادر لصيانة الجوال وتم افتتاحه.
حيث امتد ذلك النجاح إلى إنشاء الفرع الثاني بمدينة الخرج والفرع الثالث بمدينة الرياض ، حيث اصبح النادر الاسم الأشهر والبارز في مجال صيانة الجوال بالمنطقة .
وبتوفيق من الله زادت ثقة العملاء حتى تم التعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتدريب مجموعة من طلاب قسم الالكترونيات بالكلية التقنية بالخرج .
ومن هذا المنطلق بدأت فكرة التدريب والمشاركة في دعم الكوادر الوطنية الطموحة في تعلم واتقان هذه المهنة ، ومعرفة أسرارها مما يتوافق مع رؤية المملكة بتوطين قطاع الاتصالات وخدماته .
وذكر فيصل بن عبدالعزيز السعيس صاحب فكرة المركز والمالك له بأنه بحمد الله وتوفيقه تم انشاء معهد الركن النادر للتدريب بعد النجاح في سلسلة محلات النادر لصيانة الجوالات حيث وفر المركز العديد من الدورات التدريبية المعتمدة من ضمنها دورة صيانة الجوال الاحترافية بالمجالات الادارية والمالية تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
وقد اصبح التركيز على تخصص صيانة الجوال الذي بشأنه استقطبنا من الفنيين الذين عملوا لدينا لسنوات عديدة في مراكز الصيانة ذوي الخبرة والمهارة العالية .
وبين السعيس بأن المتدرب في هذا المعهد لن يتعامل مع صرح تدريبي وعلمي فقط . انما يتعامل مع بيت خبرة سيستمر معه في الميدان ، وامداده بالمشورة التي تساعد على الوصول لطريق النجاح بإذن الله ، كما ان مهمتنا هي تأهيل الكوادر المتخصصة لإكسابهم مهن تساعد في تحسين الدخل بشكل كبير تماشياً مع توطين قطاع الاتصالات وخلق فرص عمل مربحة تناسب طموح كافة الأجيال .