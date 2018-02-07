شاهد.. خادم الحرمين يفتتح مهرجان الجنادرية 32.. ويتجول في أجنحته وأروقته

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثين، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية.
وتجول خادم الحرمين في أروقة المهرجان وأجنحته، حيث افتتح جناح جناح “مسك الخيرية” في المهرجان، ودشن قبة الثقافة والفنون فيه.
كما افتتح الملك جناح أرامكو، وزار أجنحة عدة من الوزارات ووقف على أهم ما فيها من مشاركات وفعاليات.
ورافقت خادم الحرمين وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج، حيث تحل جمهورية الهند ضيفة شرف على المهرجان.
#خادم_الحرمين_الشريفين -حفظه الله- يرعى افتتاح مهرجان #الجنادرية_٣٢.#الجنادرية_مجد_ورؤيةpic.twitter.com/ZtBDfKCdQ0
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٧ فبراير، ٢٠١٨
وفق”أخبار24″.