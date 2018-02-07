انطلاق مهرجان “جنادرية 32” اليوم.. تعرف على مواعيد الزيارة للأفراد والعوائل

ينطلق اليوم الأربعاء بالرياض المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ32، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور عددٍ من الضيوف والوزراء والمسؤولين والمشايخ والمواطنين.
ويبداً برنامج حفل الافتتاح بقرية الجنادرية بسباق الهجن، يليه الحفل الخطابي وأوبريت المهرجان، ثم عددٍ من الفعاليات الأخرى.
وخصصت إدارة المهرجان الأيام من الخميس 8/2/2018 إلى الأحد 11/2/2018، لدخول الرجال إلى المهرجان، وذلك من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 11 مساءً، فيما خصصت الأيام من الإثنين 12/2/2018 إلى الثلاثاء 27/2/2018 لزيارة العوائل، وذلك من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 11 مساءً.
وفق”أخبار24″.