عقدت محكمة أمريكية في ولاية أوريغون، أمس (الثلاثاء)، جلسة لإعلان قرارها بشأن الحكم الصادر ضد الأمريكي الذي دهس الطالب السعودي حسين آل حمزة وتسبّب في وفاته مطلع يوليو الماضي.
وقضت المحكمة بسجن المتهم 27 شهراً (سنتان وربع السنة) بعدما اعترف بجريمته، في الوقت الذي وصف فيه أفراد عائلة الضحية الحكم بالمخفف جداً، خصوصاً أن المتهم ذو سوابق عدة ولم يكن متعاوناً مع المحققين.
وكان المتهم قد هرب من موقع الحادث، وأعطى المحققين عدة معلومات خاطئة، كما تعمّد الكذب خلال إجراءات التحقيق، قبل أن يعترف بجريمته ويدعي أن أفعاله كانت تحت تأثير الخوف الذي اعتراه بعد الحادث.
وقال ذوو الحمزة إنهم لم يصدقوا اعتذار المتهم أثناء المحاكمة، ووصفوه بغير الصادق، مؤكدين أنه استمرأ الكذب منذ بداية القضية.