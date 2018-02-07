رعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء، حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثين، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية.
وابتدأ الحفل بحضور الملك سباق الهجن الكبير الذي يُقام ضمن فعاليات المهرجان، ويشارك فيه عددٌ من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وبعد انتهاء السباق سلم خادم الحرمين الجوائز للخمسة الأوائل الفائزين، التي تعود للأمر عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز.
وحضر الحفل بمعية خادم الحرمين الشريفين، وليُّ عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي بسلطنة عمان أسعد بن طارق آل سعيد، والشيخ الفريق الركن محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بالبحرين، والشيخ نهيان بن زايد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، وعدد من الأمراء والمسؤولين.
ويُعد سباق الهجن الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية كل عام من الفعاليات الأساسية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، حيث تحظى هذه الرياضة، التي ورثها السعوديون عن آبائهم وأجدادهم وتحولت مع مرور السنين من منافسة بسيطة إلى منافسة رياضية أصيلة، باهتمام الشباب الخليجي بشكل عام والسعوديين على وجه الخصوص.
من مثل عبدالعزيز ومن نظيره.. يعشق الصعبات والراحة هجرها.
يالله إنك ترحمه يالله تجيره.. واسكنه في جنةٍ يدرج نهرها.#سباق_الهجن#الجنادرية_مجد_ورؤيةpic.twitter.com/fNXchOYEZ4
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٧ فبراير، ٢٠١٨
ركايب الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد تكتسح المراكز الخمسة الأوائل في #سباق_الهجن الكبير برعاية#خادم_الحرمين_الشريفين #الرياض #الجنادرية_٣٢ pic.twitter.com/hYcmh491rD
— محمد القصير (@kasirma) ٧ فبراير، ٢٠١٨
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يكرم الفائزين بـ #سباق_الهجن السنوي الكبير. #الإخبارية#الجنادرية_مجد_ورؤية pic.twitter.com/sEl4Z3cP2f
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٧ فبراير، ٢٠١٨
وفق”أخبار24″.