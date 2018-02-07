أعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عن إيقاف أحد المعالجين بالكي، مؤكدة صدور توجيهات أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بإحالته للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة بمنطقة الرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أنه في إطار جهود اللجنة الميدانية المكلفة بمتابعة الأشخاص الذين يزاولون الرقية والطب الشعبي، فإنه تم إيقاف أحد المعالجين بالكي بمدينة الرياض، وإحالته لجهة الاختصاص، إثر ورود عدة بلاغات وارتكابه مخالفات شرعية ونظامية.
وأضاف أن هذا المعالج لم يمتثل لقرارات منعه في عدة مناطق بالمملكة، مع أخذه مبالغ طائلة مع ادعائه بأن عمله لوجه الله، وإيهامه بالدعاية أنه يعالج جميع الأمراض، واستخدامه وسائل بدائية ودون احتياطات وقائية ومخالفة للاشتراطات الطبية بوزارة الصحة. وفق”أخبار24″.