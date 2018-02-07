[8:19 PM, 2/7/2018] Sa3oood: أجرى الطالبات المشاركات في مسابقة ألعاب ” الجلوب البيئي ”
الدراسة الحقلية لبروتوكولات جلوب البيئي اليوم الأربعاء الموافق ٢١ /٥ /١٤٣٨هـ وذلك ضمن فعاليات الحفل الختامي لمسابقة ألعاب الجلوب البيئي والذي استضافة تعليم الخرج لعام
1438 /1439هـ في مقر مزرعة العزيزية
بحضور مساعد مدير التعليم أ. سماح آل ذيبان ، أ/صالحة بدوي مشرفة النشاط العلمي بالوزارة ونائب المنسق العام لبرنامج جلوب البيئي ، أ/ أمل الحرقان مشرفة النشاط العلمي في الوزارة سابقاً وعدد من رئيسات الأقسام والمشرفات التربويات من تعليم الخرج ومنسقات ومعلمات برنامج جلوب وقائدات المدارس والطالبات
وقامت منسقة الجلوب من تعليم الخرج أ/عفاف الجمعة بتقسيم الفرق على شكل مجموعات … تحت قيادة فريقين من متوسطة وثانوية الهائم والثانوية التاسعة من تعليم الخرج
والقت بدوي كلمة على الطالبات : ذكرت فيها “الملك سلمان ووزير التعليم والقيادات في الإدارات التعليمية يدعمون التعليم ويسعىون لتحقيق الرؤية وبالمقارنة لما تقدمه مملكتنا الحبيبة والدول الأخرى نجد أنه لا يقدم نصف ماتقدمه الدولة لطلابها وطالبتها وان مانحن فيه فضل من الله سبحانه ونحمد الله على نعمة الأمن والامان ..”
وقالت الحرقان في كلمتها للطالبات ” المعلومات المخزنة داخلكم اسعوا بان تخرج كمشاريع وفائدة لجميع من حولكم وثابروا لتطوير انفسكم دائماً …”
بعد ذلك انطلقت الفرق “بصيحة ” ثم نشيد وطني تحفيزي الى مقر الدراسة وأجريت الدراسة تطبيقياً أمام الوفود عقب ذلك أستخلصت النتائج وتم ادخال البيانات في موقع “جلوب” أمام الحاضرات من قبل معلمتا جلوب بتعليم الخرج أ. فوزية الداغري ، وأ. خلود القحطاني .
وعلى هامش فعاليات الدراسة الحقلية عقد اجتماع مع منسقات جلوب في الإدارات التعليمية الفائزة ترأسته أ.صالحة بدوي مشرفة النشاط العلمي بالوزارة ونائب المنسق العام لبرنامج جلوب البيئي تم خلاله مناقشة التحديات التي تواجه فريق جلوب في الادارات
المشاركة في اليرنامج للوصول لمعالجتها وتذليلها
واضافت منسقة برنامج جلوب البيئي في تعليم الخرج خلال ه ا الاجتماع أ. عفاف الجمعة تجارب مدرستي تعليم الخرج ( ث٩ ومتوسطة وثانوية الهياثم.) في قياسات البيانات وادخالها والصعوبات التي واجهها الفريق والاجراءات التي اتخذت حيالها وطرحها للمناقشة للاستفادة منها وخرج الاجتماع بتوصيات تصب في الخطة التطويريه لتطبيق البرنامج …
وقدمت مشرفة النشاط العلمي بالوزارة ونائب المنسق العام لبرنامج جلوب لسعادة مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن العبد الجبار وللمساعدة التعلبمية أ. سماح آل ذيبان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم وتميز العمل والشكر موصول لجميع الفرق المشاركة من طالبات ومعلمات ومنسقات …