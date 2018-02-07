كشفت وزارة العدل الأمريكية أن هيئة المحلفين وجهت لسعودي تهمة الكذب فيما قدمه من بيانات للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، كما لم يفصح عن انضمامه لمعسكر تدريب تابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان عام 2000.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الجيش الأمريكي عثر على 15 بصمة للمتهم على وثائق في مخبأ بأفغانستان تتعلق بطلب الانضمام لمعسكر تدريب تابع للقاعدة يعرف بمعسكر الفاروق.
وذكرت أن أول دخول للمتهم الذي يعيش في منطقة ويذرفورد بأوكلاهوما، للولايات المتحدة كانت في أواخر عام 2011 بتأشيرة لغير المهاجرين بناء على وضع زوجته كطالبة أجنبية.
وأضافت وزارة العدل الأمريكية، أن الرجل الذي اعتقل في الخامس من فبراير الماضي يواجه السجن مدة 10 سنوات لكل اتهام من بين اتهامين بالغش فيما يتعلق بطلب التأشيرة، كما يواجه السجن لمدة 8 سنوات لاتهامه بالكذب بشأن تورطه في الإرهاب العالمي، حيث كان قد أجاب بالنفي على سؤال في طلب قدمه لمنحه التأشيرة حول دعمه الإرهاب. وفق”أخبار2″.