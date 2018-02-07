وجه مدير عام صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض تعميماً لجميع البلديات بالمنطقة أكد فيه على منع الموسيقى والاختلاط والتدخين في المطاعم والمقاهي وداخل المجمعات التجارية، وذلك بناءً على توجيهات أمير المنطقة.
وذكر التعميم أن أمير منطقة الرياض شدد على ضرورة التأكد من التزام المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية بالأنظمة والتعليمات وأنظمة السلامة، وبالمساحة المخصصة للجلسات للأفراد والعوائل داخل وخارج المحلات. وفق”خبار24ِ”.
وأكد توجيه أمير الرياض – بحسب التعميم- على منع الموسيقى ووضع الحواجز بين الأفراد والعائلات ومنع التدخين في الأماكن غير المسوح بها.
ووجه تعميم صحة البيئة، البلديات بعمل زيارات ميدانية على المنشآت ومنع أي من التجاوزات المذكورة وغيرها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.