نشرت وزارة الصحة فيديو توعويا عن مرض السرطان، والمفاهيم الخاطئة التي يتم تداولها عن هذا المرض، إضافة إلى طرق الوقاية، وأهمية العلاج، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان.
وأوضح استشاري جراحة الأورام الدكتور يوسف العبد الكريم أن مرض السرطان عبارة عن ورم يصيب أعضاء الجسم، فيغير من تكوين الخلايا ويجعلها تنقسم بشكل غير طبيعي وعشوائي وسريع فتنتج خلايا مشوهة.
وأضاف أن العلاج يعتمد على عوامل عدة منها نوع السرطان ومرحلته والحالة الصحية للمريض، ويتم العلاج غالباً بشكل متواز، إما حراجة أو علاجا كيماويا أو إشعاعيا أو علاجا هرومونيا أو تلطيفيا، إضافة إلى الدعم النفسي للمريض الذي يكون له الأثر الكبير في شفائه.
وأكد أنه لا بد من الفحص المبكر بصورة منتظمة إذ إن الكشف المبكر قد يجعل المريض لا يحتاج للعلاج الكيماوي، بل قد تزداد نسبة الشفاء، مطمئناً المصابين بالمرض بأن العلاج الكيماوي آثاره مؤقته وتزول سريعاً بعد نهاية الجرعات المقررة. وفق”أخبار24″.