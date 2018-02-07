طالب مجلس الشورى، وزارة الثقافة والإعلام بوضع نظام وطني للبث الطارئ يفعّل عند الحاجة إليه وبتوجيه قيادي.
ودعا المجلس خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء الوزارة بمضاعفة الجهود لإبراز النجاحات التي تحققها القوات السعودية بكل قطاعاتها، وتقديم الدعم المهني اللازم لإدارات الإعلام المتخصصة فيها.
وأكد المجلس ضرورة عمل الوزارة على توطين الوظائف في المؤسسات الإعلامية كافة، والسعي لتهيئة بيئة عمل جاذبة للحد من تسرب ذوي الخبرة والكفاءة السعوديين من قطاعاتها المختلفة، وكذلك الارتقاء بأداء الوزارة في مجال الإعلام الإلكتروني بمختلف وسائطه وقنواته بحيث يصبح إعلاماً وطنياً تفاعلياً مؤثراً.
كما طالب وزارة الثقافة والإعلام بالقيام بحصر وتوثيق التراث الثقافي غير المادي في جميع مناطق المملكة، وتفعيل مقتضى الأمر السامي للحد من التعصب الرياضي والطرح الإعلامي المغذي له. وفق”أخبار24″.