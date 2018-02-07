أعلنت وزارة التعليم اليوم الأربعاء أسماء 1425 مرشحة و32 مرشحاً تم تعيينهم على الوظائف التعليمية.
وقالت الوزارة إنه يشترط على المعلنة أسماؤهم اجتياز المقابلة الشخصية وفحص اللياقة الطبية ومسوغات التعيين ومطابقتهم مع المستندات الأصلية.
وأكدت أن من لم يجتز المقابلة الشخصية أو الكشف الطبي ومن لا تنطبق عليه ضوابط شروط شغل الوظائف التعليمية فسيتم إلغاء تعيينه، وكذلك سيتم إلغاء تعيين من لم يباشر العمل خلال 15 يوماً من تايخ إبلاغهم.
وأشارت الوزارة إلى أن إدارة شؤون المعلمين بإدارات التعليم ستتولى إقامة دورة تدريبية للمرشحين الجدد.