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أخبار محلية > مستشفى شهير يفرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والأدوية.. و”الزكاة” تضبطه

مستشفى شهير يفرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والأدوية.. و”الزكاة” تضبطه

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الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :

تقدمت مواطنة ببلاغ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ضد أحد المستشفيات الشهيرة بالرياض لفرضها ضريبة 5% على الموطنين بما يخالف النظام، فيما أكدت الهيئة ضبطها للحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت المواطنة، أن المستشفى فرض عليها الضريبة عند دخولها إلى الطبيب وعند شرائها الأدوية، مطالبة باتخاذ إجراء عاجل ضد المستشفى كونها لا تتحدث عن مطعم أو مقهى.

واستجابت الهيئة لبلاغ المواطنة، حيث أكدت أن فرق الفحص الميداني ضبطت تلك المخالفة للنظام والأمر الملكي بتحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة من القطاع الصحي للمواطنين المستفيدين، مؤكدة أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب الاختصاص.

صور

صور

وفق”أخبار24″.

مستشفى شهير يفرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والأدوية.. و”الزكاة” تضبطه

07/02/2018
أخبار محلية
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