أكدت مصادر مرورية مطلعة، أن دول مجلس التعاون الخليجي ستطلق قريباً بالتنسيق مع الجمارك مشروعاً مشتركاً لنظام الرصد الآلي للسرعة الزائدة بين هذه الدول.
وفيما لم يحدد رئيس قسم السلامة المرورية بمرور الشرقية العقيد عبداللطيف العبيدالله موعداً لإطلاق مشروع الرصد الآلي للسرعة بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه أكد أن المشروع سيبدأ تطبيقه قريباً.
وأضاف العقيد العبيدالله خلال حديثه أول أمس الإثنين في مؤتمر صحفي عن جائزة “السائق المثالي” في نسختها الرابعة بالخبر، أن المرور يعمل حالياً بالتعاون مع هيئة الجزاءات لحصر السائقين المتهورين لتنظيم زيارات لهم للمستشفيات التي ينوّم فيها مصابو الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن ذلك يعود بفوائد ملموسة. وفق”أخبار24″.