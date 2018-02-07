إنا لله وإنا اليه راجعون
لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيءٍ عنده بأجل
إنتقلت الى رحمه الله والدة (عبد الله وعبد العزيز وسعد وشقيقتهم ام علي ابناء محمد بن عبد العزيز ابن غنام الجمعة) رحمه الله وسوف يصلى عليها اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الملك عبد العزيز بالخرج
الدفن في مقبرة الثليماء
العزاء بمنزل ابنها عبدالعزيز بحي المنتزة ( ابن تركي) من بعد صلاة العصر حتى الساعة ٩ مساءً
عبد الله ٠٥٥٥٢٩٨٤٩٢
عبد العزيز ٠٥٠٥١٠١٨٣٨
سعد ٠٥٠٥٤٤٤١١٢
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أخبار الخرج > رحلوا عنا > والدة الجمعة في ذمة الله
والدة الجمعة في ذمة الله
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
إنا لله وإنا اليه راجعون
إنا لله وإنا اليه راجعون
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