كشف المهندس علي راجحي مدير “حساب المواطن” عن ارتفاع عدد المسجلين بالبرنامج، مشيرا إلى أنه سيتم صرف دعم مالي لمستفيدين جدد بأثر رجعي.
وأوضح راجحي، أن إجمالي مبالغ الدفعة الثالثة التي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين المستحقين الأحد المقبل سيتجاوز مبلغ الدفعة الثانية الشهر الماضي لارتفاع عدد المسجلين، مؤكدا أن القيمة يتم مراجعتها دورياً لمواكبة أي تأثير للإصلاحات الاقتصادية.
وأكد وفقا لـ”الشرق الأوسط” أن أعداد المستحقين للدعم سيتم الإعلان عنها بشكل دقيق يوم تسليم الدفعة الأحد المقبل، لافتا إلى وجود مستفيدين جدد تمت الموافقة على طلباتهم وسيصرف لهم الدعم المالي بأثر رجعي.