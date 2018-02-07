ذكرت مصادر، أن الشؤون الصحية بمحافظة جدة بدأت تحقيقاً عاجلاً، مع وافد عربي متخصص في التخدير وشارك في عدة عمليات جراحية، رغم أنه لا يحمل إقامة نظامية وغير مسجل مهنياً.
وبحسب المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، فإن الطبيب المذكور كلف بالعمل في مستشفى أضم العام، واكتشف بعد ذلك أنه لا يحمل الوثائق النظامية من إقامة وشهادة تسجيل المهنة، ولم يتمكن من العمل بمستشفى الملك فهد.
فيما أوضحت الشؤون الصحية لمحافظة جدة، أن التعاقد من الخارج مع الأطباء والممارسين الصحيين يجري عبر لجان خاصة، تدقق في مؤهلات المتقدمين لتختار من بينهم من يحققون تطلعات وزارة الصحة.
وأضافت صحة جدة، أنه في السنوات الأخيرة أوقفت هيئة التخصصات الطبية طلبات التصنيف الجديدة والتعامل بالتصنيف المؤقت، ما يحول دون استخراج رخصة الإقامة، ما أوقع العديد من الممارسين الصحيين والمنشآت التي يتبعون لها تحت طائلة النظام، إلا أن لائحة التصنيف والتسجيل المهني المحدثة تلافت ذلك.