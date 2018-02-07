أوقفت دوريات المرور بمحافظة الخفجي في المنطقة الشرقية شاباً في العقد الثاني من عمره، بعد ظهوره في مقاطع فيديو وهو يمارس بالتفحيط بحي الأمير فهد بن سلمان في مدينة الأحساء أول أمس (الإثنين).
وأوضح المتحدث الرسمي لمرور الشرقية المقدم منصور الشكرة، أنه تم القبض على المفحط بعد أيام من مقاطع الفيديو المتداولة، وهو شاب سعودي وكان يقود سيارة من نوع “نيسان داتسون”، وأودع التوقيف تمهيداً للتحقيق معه وعرضه على هيئة الفصل في المخالفات المرورية لإصار الحكم الخاص به.
وأضاف المقدم الشركة بحسب صحيفة “اليوم”، أن العقوبات المتوقع فرضها على المفحط، هي: التوقيف أسبوعين وغرامة تفحيط 20 ألف ريال، وغرامة 3 آلاف ريال لكتابة حساب سنابه، بالإضافة إلى غرامة 5 آلاف أخرى لعدم تركيب اللوحات، وتغريمه 3 آلاف لعدم وقوفه لرجال الأمن.