أبدى شقيق أحد شهداء الواجب استياءه الشديد من حفل أقيم لتكريم شهداء الوطن في الطائف، وتضمن فقرات رقص وغناء وموسيقى، خاصة بعد تداول مقطع فيديو لشاب يرقص على المسرح، وطالب بمحاسبة منظمي الحفل.
وقال سامي الحارثي، شقيق أحد الشهداء في مداخلة هاتفية لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه لم يجد تكريماً للشهداء ولم ير صوراً لهم وكان هو وذوو الشهداء خلف المسرح، مضيفاً أن هذا لا يليق أن يحدث ولا يتناسب مع ما قدمه هؤلاء الرجال للوطن.
وبيّن الحارثي أنهم تلقوا دعوة لحضور حفل نظم من قِبل إحدى الفرق، وكان يتوقع حضور مسؤولين لكنه فوجئ بمشاهير التواصل الاجتماعي الذين جلسوا في الصفوف الأولى، فيما أجلس ذوو الشهداء في الخلف، مشيراً إلى أن هذا لم يكن حفل تكريم بل دعاية للمنظمين والمشاهير على حساب دماء الشهداء.
وفق “أخبار 24”.