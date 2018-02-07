وجّه أحد الصحفيين الذين حضروا الاجتماع الأول للمجالس المحلية في عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، سؤالاً للأمير خالد الفيصل عن شعوره تجاه عملية التطوير والتنمية، بعد أحد عشر عاماً قضاها أميراً للمنطقة.
وقال الأمير خالد الفيصل رداً على سؤال الصحفي، إن المنطقة حلّقت به إنساناً ومكاناً إلى عالم لم يكن يتصوره فيما سبق.
وأضاف: “شكراً لمَن اختارني لأن أتولى مسؤولية هذه المنطقة، وشكراً لإنسان هذه المنطقة الذي حملني معه على جناحيه لكي أنعم بهذه السعادة معه في أقدس مكان على وجه الأرض”.
وكان الفيصل قد أكّد خلال اجتماع المجالس المحلية، أن المشاريع المنجزة والمعتمدة في محافظات الطائف والمويه وميسان، بلغت تكلفتها نحو 14.6 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.
#خالد_الفيصل خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع المجالس المحلية
رده على صحفي عن شعوره بعد ١١عاما قضاها
أميرا لمكة :
حلّقت بي هذه المنطقة إنساناً ومكاناَ فشكراً لمن
اختارني لها ولابن مكة الذي أسعدني#جولات_خالد_الفيصل١ pic.twitter.com/7Z68kiUaMI
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٦ فبراير، ٢٠١٨