مدّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مهلة سداد فاتورة المقابل المالي للمنشآت لفترة 6 أشهر، ومنحت المنشآت إمكانية تقسيط الفاتورة على 3 دفعات للمنشآت الراغبة في ذلك.
وأوضحت الوزارة، امس (الثلاثاء)، أنه تم احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعليا في المنشأة، ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2018، لافتة إلى أن الفروقات لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت بها رخص العمل فترة تطبيق القرار.وفق “أخبار 24”
وأضافت أن الفاتورة المجمّعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل بداية العام الجاري 2018 وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 1 يناير 2018م، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل 01 يناير 2018، لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على دليل المقابل المالي الذي يوضح آلية احتساب الفاتورة على الرابط.