رعت وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا عبدالعزيز العواد الحفل الختامي لمسابقة ألعاب الجلوب البيئي الألكترونية والذي يستضيفة تعليم الخرج ممثلاً في قسم نشاط الطالبات .. اليوم الثلاثاء الموافق١٤٣٩/٥/٢٠هـ .. ٦/٢/ ٢٠١٨م في مقر قاعة الورود في محافظة الخرج وذلك بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أ. سماح بنت مبارك آل ذيبان ، أ.ريم ابو الحسن مديرة عام نشاط الطالبات ، أ.حصة الزامل مديرة الاعلام التربوي بالوزارة ، أ.صالحة بدوي مشرفة النشاط العلمي بالوزارة ونائب المنسق العام لبرنامج جلوب البيئي ، أ.نورة الناصر مديرة النشاط العلمي بالوزارة سابقاً ، المساعدةللشئون التعليمية بتعليم حوطة بني تميم وجميع رئيسات الأقسام بتعليم الخرج وعدد من المنسقات ومعلمات برنامج جلوب البيئي في الادارات التعليمية .
أستهل الحفل بالنشيد الوطني ثم توالت فقرات الحفل الخطابي والتي أبتدأت بآيات من الذكر الحكيم ثم نشيد ترحيبي تلاه كلمة لمدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار رحب في بدايتها بوكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد ترحيباً حاراً وبجميع ضيوف الأدارة من قيادات الوزارة والإدارات التعليمية ومنسقات ومعلمات جلوب البيئي .
وأردف العبد الجبار قائلاً أن هذا البرنامج للتعرف عن كثب وبناء جسور التواصل بين البيئة والطالب والمعلم وأن ميدان التعليم اليوم يقطف ثمار المعرفة من خلال حصد الجوائز في المراكز المتقدمة في المحافل الدولية ” ثم تلته كلمة لسعادة وكيل الوزارة الدكتورة هيا العواد ذكرت فيها ” بالشكر والثناء على الاسهامات في البرنامج ونجاحه ثم قالت نسعد بأن بناتنا وأولادنا يتفوقون كل عام في هذه الإنجازات وأنهم يتميزون عالمياً وأن من يقف خلف هذا التفوق معلمون ومعلمات للنهوض بالوطن وأن رؤية ٢٠٣٠ تركز على العنصر البشري وأنه أهم عنصر للنهوض بالوطن وأن أختيار تعليم الخرج لهذا نتيجة لتميز الخرج في المشاركات السابقة وأنجازات أدارة تعليم الخرج في جميع الفعاليات ” ثم تلته كلمة مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية الأستاذة /سماح الذيبان ذكرت فيها ” الشكر لبناتنا المتميزات في هذا البرنامج وشكرت القائمين عليه وأثنت على حضور وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد ورحبت بالضيوف الكرام ” كما تخلل الحفل أوبريت وطني وعرض مرئي لأنجازات الخرج في برنامج الجلوب البيئي ولقاء مع طالبة من طالبات الجلوب .
أختتم الحفل بتكريم الطالبات الفائزات في المسابقة على مستوى المملكة وتكريم اللجان والفرق العاملة و الداعمين للحفل شاكرين لهم هذه المبادرة والتجاوب ..وهم …شركة. المراعي ، معهد الاليان ، شقق دوم ، سامسكو ، مكتبه االببان ، مياه موارد ، مزرعه العزيزيه ، شركه ترافلز لايف السياحيه .
ومن جانب آخر قامت وكيل وزارة التعليم د. هيا بنت عبد العزيز العواد بزيارة تفقدية لعدد من مدارس تعليم الخرج وهي الابتدائية (24 ) ، المتوسطة (24) ، ثانوية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والروضة (14) للاطلاع على سير العمل يرافقها مساعدة مدير التعليم أ. سماح آل ذيبان ومديرة الإشراف التربوي أ. هدى العتيبي .
تلا ذلك جوله في معرض الألعاب الالكترونية الفائزة في المسابقة …