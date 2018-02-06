وافق مجلس الوزراء على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة البيئة والمياه والزراعة في هذا الصدد وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
كما وافق المجلس خلال جلسته التي عُقدت ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، على اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وهيئة تقويم التعليم عن أعوام مالية سابقة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية، الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بإضافة عبارة “ووسام الملك سلمان” بعد عبارة “ووسام الملك عبدالله” إلى كل من المادة (السادسة) وديباجة الفقرة رقم (10) من البند (أولاً) من المادة (الخامسة عشرة).وفق “أخبار 24”.