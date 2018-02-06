وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء على ملاءمة دراسة مقترحي تعديل نظام الجنسية المقدمين من عددٍ من الأعضاء، استناداً للمادة ٢٣ من نظام المجلس.
وأوضح المجلس أن اللجنة الأمنية ستقوم بدراسة التعديلات بشكل مفصل ثم تعود بتقرير شامل إلى المجلس؛ لمناقشة المقترح من مختلف جوانبه واتخاذ القرارالمناسب بشأنه.
من جهة أخرى، طالب المجلس وزارة الحرس الوطني بالعمل على شغل الوظائف المدنية الشاغرة بميزانية الحرس الوطني، وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي بما يبرز النشاطات الأساسية ومهام واختصاصات الوزارة.وفق “أخبار 24”.