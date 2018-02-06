كشفت مصادر، أن اللاعبين مواليد المملكة الذين وقعوا عقوداً احترافية مع الأندية لا تستطيع هذه الأندية إشراكهم في منافسات دوري أبطال آسيا، وأن أنظمة ولوائح المسابقة لا تسمح بذلك.
وأوضحت المصادر، أن الهلال لن يستطيع إشراك لاعبه أحمد أشرف الفقي وهو من فئة مواليد السعودية، لأن لوائح مسابقة دوري أبطال آسيا تتطلب تقديم جواز وبطاقة اللاعب المحلي، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على النادي الأهلي لن يستطيع إشراك لاعبه أحمد باسعيد وهو من فئة المواليد أيضاً.
وأضافت مصادر أخرى أن لوائح مسابقة دوري أبطال آسيا لا تسمح للمواليد بالمشاركة إلا بعد مرور 5 سنوات من إجراءات التجنيس.وفق “أخبار 24”.