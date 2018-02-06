أفادت مصادر أن الجهات الأمنية تحفظت على عدد من الوافدين الآسيويين العاملين بمشروع برج في جدة، بعد اعتدائهم على مسؤولي شركة المقاولات التي يعملون بها، وإلقاء الحجارة على الطريق العام والمركبات، اعتراضاً على ما زعموه من تأخر رواتبهم مدة ثلاثة أشهر.
وأوضحت المصادر، طبقاً لـ”عكاظ” أن مديري شرطة منطقة مكة المكرمة وشرطة جدة تابعا الموقف، وتم فرض طوق أمني على موقع التجمهر، والتحفظ على العمال، وفتح تحقيق معهم، للوقوف على ملابسات الموضوع ومعرفة المسببين والمحرضين على الفوضى والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وكان مقطع فيديو أظهر عدداً من العمالة يتتبعون مسؤولي إحدى شركات المقاولات بمحيط برج جدة بسبب تأخر صرف رواتبهم، فيما ذكرت مصادر أنه تم إفهام العمالة أن الطريقة النظامية لحل هذه الإشكالية هو عرض الأمر على مكتب العمل بجدة.
وفي السياق ذاته، كشف المشرف على فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة أن مكتب العمل باشر الموقع، وفتح تحقيقاً في الواقعة، واستمع لشكاوى العمال ومطالبهم، ومن ثم استدعى مسؤول الموارد البشرية ومدير الشركة محل الشكوى للتحقيق معهما، متعهداً بإعلان نتائج التحقيق لاحقاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركة في حال ثبوت شكوى العمالة.