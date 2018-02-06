كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح خلال تدشينه المؤتمر الجيولوجي الدولي الـ12 الأحد الماضي بجدة، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن القيمة الإجمالية للموارد المعدنية في المملكة تتجاوز 1.3 تريليون دولار “4.9 تريليون ريال”.
وأضاف الفالح، أن استراتيجية المملكة تهدف لرفع إنتاج المعادن الأساس والمعادن النفيسة إلى 10 أضعاف حجم الإنتاج الحالي، وعند الوصول لهذا الرقم ستصبح المملكة ضمن أكبر 10 دول منتجة للألمنيوم، كما تهدف الاستراتيجية لزيادة إنتاج المعادن بأنواعها مثل التيتانيوم واليورانيوم وغيرها من المعادن الأرضية، وذلك بهدف إنشاء صناعة متقدمة.
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن حجم الاستثمارات في مشاريع التعدين والمشاريع الوسيطة والتحويلية تقدر بما يقارب 120 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن فعاليات المؤتمر الجيولوجي الـ12 الذي تنظمه هيئة المساحة الجيولوجية بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الأرض انطلقت الأحد في جدة، بهدف تعزيز سبل المعرفة والتعاون في جميع مجالات الجيولوجيا في جميع أنحاء المنطقة العربية.