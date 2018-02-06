أعلن العضوان في مجلس الشورى عبدالله الهيجان وخليفة الدوسري تأييدهما النص الحالي للمادة (77) من نظام العمل المثيرة للجدل، معتبرين ألا حاجة لتعديلها.
وقال العضوان بحسب “الحياة” إن من حق صاحب العمل فصل الموظف السعودي وقول “مع السلامة” له إذا رأى عدم جدواه أو إهماله، معتبرين أن ذلك تشجيع للاستثمار الأجنبي بعدم وضع قيود عليهم في إبقاء الموظفين السعوديين.
من جانبه، أوضح عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل (أحد مقدمي مقترح تعديل المادة 77) أنه طالب المجلس بإدخال تعديلات على المادتين (75، 77)، بغرض المعالجة القانونية النظامية لاستغلال بعض أصحاب العمل الثغرة الموجودة في النص الحالي للمادة، والنص على التعويض العادل عن الضرر المعنوي والمالي حال الفصل، كي لا يسهل قول كلمة “مع السلامة” من صاحب العمل للموظف إذا كان التعويض كبيراً.
وكان مجلس الشورى وافق خلال جلسته أمس الإثنين على ملاءمة دراسة تعديلات المادة (77) من نظام العمل، حيث تشير تقارير إلى أن المادة بعد تعديلها ستنص على ألا يقل أجر المدة المتبقية من العقد -إذا كان العقد محدد المدة- عن أجر العامل مدة ثلاثة أشهر، كما يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء اللجوء للمحكمة العمالية لتقدير التعويض عن فسخ العقد.